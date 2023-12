“Vietato sfamare cani e gatti” | l’ordinanza nel maceratese I Carabinieri Forestali | “Ogni anno abbandonati 130 mila cani e gatti | ecco il vero problema”

(Di martedì 12 dicembre 2023) Succede nel comune di Bolognola. Oipa: “In più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando decisioni come questa”. 235 le denunce per maltrattamenti

Uttarakhand, gli 'uomini - ratto' i veri eroi del salvataggio dei 41 lavoratori nel tunnel

Il rat - hole mining è un metodo primitivo e ufficialmentedi estrazione manuale del ... rischiano la vita, muoiono per sfinimento, per guadagnare le poche rupie necessarie per vivere e...

“Vietato sfamare cani e gatti”: l’ordinanza nel maceratese. I Carabinieri Forestali: “Ogni anno abbandonati 1… la Repubblica

Castelbuono, vietato sfamare i randagi: ricorso degli animalisti Livesicilia.it

Cagliari nella top ten delle città più generose d’Italia: la classifica di GoFundMe

Cagliari nella top ten delle città più generose d’Italia: è la settima città più generosa d'Italia nel 2023. È il risultato della classifica ...

Sindaco vieta di sfamare cani e gatti. L’Oipa presenta istanza di annullamento dell’ordinanza

Vietato dare da mangiare a cani e gatti "anche randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico" e nel "centro abitato (case di ...