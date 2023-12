VIDEO Un gol dell’ex Gaich scatena la follia | presidente aggredisce arbitro | torneo sospeso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un gol di Adolfo, al minuto numero 97, da il via allaal termine di Ankaragücü–Rizespor. L’ex attaccante del Benevento sigla la rete del definitivo 1 a 1, con l’approvazione del direttore di gara Halil Umut Meler. A quel punto, però, succede l’imponderabile. Ildell’Ankaragucu, Faruk Koca, entra in campo e colpisce con un pugno il direttore di gara che cade a terra, per essere preso a calci da un’altra persona, probabilmente un dirigente. Una volta rialzato, l’è uscito scortato, con un vistoso ematoma all’altezza dell’occhio e riportando un trauma cranico. Il numero uno del club turco è stato arrestato con l’accusa di aggressione, mentre la federazione hatutte le gare a tempo indeterminato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.