VIDEO Solopaca | paura in un parcheggio | auto avvolta dalle fiamme

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina in un, dove lehanno avvolto una vettura in sosta. L’incendio si è propagato nello spazio antistante il ‘Micro Bar‘. Il conducente dell’, una Fiat Stilo con impianto a GPL, è stato avvertito che dal cofano del veicolo fuoriusciva del fumo, poi all’improvviso si sono sviluppate le. Tantaper i clienti del bar, ma per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Telese Terme per mettere in sicurezza la zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.