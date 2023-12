VIDEO Luca Trapanese | “Riconosciamoci uguali nella diversità”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “A volte tutto quello che serve è un pò di levità. Il mondo è complesso e doloroso. Ma è anche ricco di gioia e di amore. Molto dipende dagli occhi con cui lo guardiamo”. E’ uno dei passaggi chiavi del nuovo libro di, “Non chiedermi chi sono”, presentato questo pomeriggiosala del Circolo della Stampa di Avellino per iniziativa dell’Associazione “In Ricordo di Lacuna” rappresentata da Sara Spiniello e ilmessaggio della a Senatrice Alessandra Maiorino. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto lo scrittore, assessore al welfare del Comune di Napoli, più noto a tutti come papà di Alba, la bimba down adottata appena nata, prima papà single ed omosessuale ad esserci “riuscito”, partendo da un periodo di affido. Manon vuole parlare della sua ...