VIDEO Luca Trapanese | “Io e Alba | famiglia come tutte le altre”

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “A volte tutto quello che serve è un pò di levità. Il mondo è complesso e doloroso. Ma è anche ricco di gioia e di amore. Molto dipende dagli occhi con cui lo guardiamo”. E’ uno dei passaggi chiavi del nuovo libro di, “Non chiedermi chi sono”, presentato questo pomeriggio nella sala del Circolo della Stampa di Avellino per iniziativa dell’Associazione “In Ricordo di Lacuna” rappresentata da Sara Spiniello e ilmessaggio della a Senatrice Alessandra Maiorino. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto lo scrittore, assessore al welfare del Comune di Napoli, più noto a tuttipapà di, la bimba down adottata appena nata, primo papà single ed omosessuale ad esserci “riuscito”, partendo da un periodo di affido. Manon vuole ...

Filippo Turetta, il male banale

, ancora ora, Filippo appare un ragazzo dal cuore d'oro. "Siamo stati compagni pure al liceo ... Filippo insiste che l'ex fidanzata gli aveva promesso "foto edella giornata". Dalle nove ...

VIDEO/ Luca Trapanese: "Riconosciamoci uguali nella diversità" anteprima24.it

“Muori , vai in galera". Luca Cesari minacciato di morte per la ricetta della Carbonara Gambero Rosso

Doc – Nelle tue mani 3 al cinema in anteprima

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani sbarca prima al cinema e poi in tv su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay. Non stiamo parlando dell’intero ciclo, ma solo dei primi due episodi ...

Olimpiadi 2026: Zaia, domani avremo esito ministero Infrastrutture su pista bob - video

Luca Zaia, presidente della Regione, a margine di un punto stampa da Palazzo Balbi, parlando dell'appuntamento olimpico.