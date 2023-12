Victor Osihmen vince il Pallone d’oro africano 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ attaccante del Napoli,, è stato eletto miglior giocatore. L’ ambito premio gli è stato conferito a Marrakasch in virtù dello scudetto vinto con i partenopei e del titolo di capocannoniere in Serie A. Il nigeriano ha precuduto sul podio due colleghi illustri, come Salah(secondo) e Hakimi(terzo), succedendo a Sadio Manè, vincitore delle ultime due edizioniMIGLIOR GIOCATORE: LE SUE PAROLE L’ attaccante nigeriano, che ha riportato in patria il prestigioso riconoscimento 24 anni dopo Kanu, ha espresso tutta la sua felicità; “Prima di tutto grazie a Dio, per tutto. Un ringraziamento speciale va a Emmanuel Amuneke perchè senza di lui penso che non sarei quì davanti a voi per questo ...