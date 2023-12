Viaggio nelle cronicità La sfida assistenziale nella gestione dello scompenso cardiaco Live talk

Leggi su formiche

(Di martedì 12 dicembre 2023) Loin Italia è la principale causa di disabilità cardiovascolare in quanto compromette la capacità di condurre una vita normale a pazienti e caregiver. Il costo per le cure, ogni anno, è pari a 3 miliardi di euro, una cifra che sale a 20 miliardi se si considerano i costi indiretti. A essere colpiti sono soprattutto gli over 65, in particolare con altre patologie croniche. Prevenzione e collaborazione fra gli specialisti e fra tutti gli attori del sistema salute sono le armi più efficaci per ridurre i decessi, ma anche i costi a carico del Servizio sanitario nazionale. A dare un contributo è l’industria del pharma che investericerca esperimentazione di nuove molecole. A parlarneseconda puntata degli Healthcare policy(la prima, sempre sulle ...