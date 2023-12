Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DELLA ROTONDA CON VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE ARDEA TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTNONACCIO IN USCITA MENTRE SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral