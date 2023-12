Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI SPORADICI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA SULLA A1NAPOLI CODE PER LAVORI TRA IL BIVIO A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI, MENTRE SULLO STESSO TRATTO SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ...