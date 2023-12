Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 18.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA-FIUMICINO E LA PONTINA. ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCONE DELLA LINEA ALTA VELOCITA’, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 35 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA ...