Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 17 | 15

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD. ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO E TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. SONO INIZIATI IERI LAVORI SULLA DIRAMAZIONESUD: PER MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA, DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONESUD IMMETTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO. IL TERMINE DEI CANTIERI E’ PREVISTO PER VENERDI’ 15 DICEMBRE. DA ...