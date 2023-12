Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA PER INCIDENTE CODE IN AUMENTO TRA POMEZIA SUD ED APRILIA AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO PER INTERVENTO ELISOCCORSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24, IN ESTERNA CODE ALTEZZA VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE VERSOSULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral