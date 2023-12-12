Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 10:30 (Di martedì 12 dicembre 2023) Viabilità DEL 12 DICEMBRE 2023 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA PER INCIDENTE CODE IN AUMENTO TRA POMEZIA SUD ED APRILIA AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO PER INTERVENTO ELISOCCORSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24, IN ESTERNA CODE ALTEZZA VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE VERSO Roma SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da AstralLeggi su romadailynews
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News su Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 10:30
'Sembra Vacanze di Natale 1983', giornata di code sulle strade per il controesodo. Padrin: 'Viabilità bellunese al centro di un incontro col ministro Salvini'In particolare le varianti della Alemagna e la viabilità bellunese saranno oggetto di un incontro ...e Longaro ne " ha detto Padrin - e mi ha assicurato una rapida programmazione per un incontro a Roma,...
"Buchi neri" della viabilità, Padrin strappa a Salvini un incontro a Roma. "In primo piano Alemagna e Agordina" Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana
Cambia la viabilità a Valle Aurelia: ecco i dettagli RomaToday
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