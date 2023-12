Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)DEL 12 DICEMBREORE 7.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO VERSOSUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO INCOLONNAMENTI DA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE VERSOANCHE SULL’AURELIA ALTEZZA RACCORDO E SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN EMSSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral