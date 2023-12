Via autostrada sarà viale alberato con piste ciclabili su entrambi i lati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Bergamo. Viaun, cona lambirne i due, e finalmente di proprietà comunale: si sblocca la situazione di via, l’accesso principale alla città di Bergamo per tutti coloro che arrivano a Bergamo dalla A4 e dall’asse interurbano. L’idea di una via d’accesso urbana e non più una rampa di raccordo dell’nonquindi solo una suggestione – quella che nel 2016 disegnò Peter Fink con la sua summer school dei Maestri del Paesaggio, un’iniziativa voluta con l’allora assessora all’ambiente Leyla Ciagà –, marealtà entro un paio d’anni. La Giunta del Comune di Bergamo ha oggi approvato la delibera che modifica la convenzione del Piano ...