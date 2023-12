Vi racconto il mio tumore e perché so che è stato il vaccino

(Di martedì 12 dicembre 2023) Io so benissimo che da tre mesi a questa parte parlo principalmente di me, e me ne scuso. Il fatto è che mi sta capitando qualcosa che fatalmente, e disgraziatamente, finisce col rispecchiare la condizione di molti, ben oltre il sottoscritto: mi sono ammalato in modo serio, di un linfoma, dopo avere

Da Z il rock inglese Anni 90 nel live acustico di Mark Gardener

"In questo nuovo album, When It All Began,contemporaneamente di una fine e di un inizio " ... dalla copertina, una tela dipinta che inaugura ilavvicinamento a una nuova forma d'arte, ai ...

"Vi racconto mio nonno Oscar Wilde" AGI - Agenzia Italia

“Dopo il parto ho scoperto che mio marito mi tradiva con mia madre Il Fatto Quotidiano

Voci di Gaza – “In un secondo la mia casa è stata ridotta in cenere, dentro c’era anche mio padre. Ora vivo come un corpo senz’anima”

Voci di Gaza, la testimonianza raccolta da Oxfam: "In un secondo la mia casa è stata ridotta in cenere, dentro c'era anche mio padre. Ora vivo come un corpo senz'anima" ...

Flautissimo 2023, il finale al Teatro India di Roma con Valerio Aprea

Roma, 12 dic. (askanews) - La venticinquesima stagione di Flautissimo, il festival di parole, teatro e musica diretto da Stefano Cioffi, si ...