Vi è mai capitato di provare tristezza durante le feste? Scopri il motivo dietro il Christmas Blues

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il Natale è arrivato! Le luci splendenti, gli alberi addobbati, i regali sotto l’albero e l’atmosfera di festa riempiono l'aria. Tuttavia, non tutti sentono la gioia del Natale. C'è un lato oscuro delle festività natalizie che molti possono sperimentare: il, o come viene spesso chiamato, la "depressione natalizia". Ilè un disturbo di umore che si manifestale festività natalizie, iniziando con i preparativi per lee terminando una volta che queste sono passate. I sintomi principali includono malinconia,e ansia. Si può sentirsi angosciati, soli, irritati o arrabbiati. A livello cognitivo, si può perdere la concentrazione e l'interesse per le cose belle, focalizzandosi solo sugli aspetti negativi della festa. Il ...