Venditti & De Gregori | in arrivo il disco live Il concerto

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilè l’albumche racchiude il tour di; De, passato dall’Olimpico di Roma, dai festival estivi, dai teatri e dai palasport con tanti sold out Venerdì 15 dicembre esce Il(Columbia Records /Sony Music), l’albumche fissa per sempre nel tempo il memorabile tour di; De, iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri, e attualmente in corso nei palasport per il gran finale dopo oltre un anno di concerti. L’albumsarà disponibile in digitale e nelle versioni CD, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata, quest’ultima in esclusiva su Sony ...