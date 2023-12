Vecino torna al centro della Lazio

E invece, domani al Wanda Metropolitano, nell'ultima giornata del girone di Champions League in cui la squadra biancoceleste si gioca il primo posto del girone, Matiassarà in mezzo al campo a ...

FORMELLO - Lazio, Patric out. Torna Vecino, più Taty che Ciro

FORMELLO - Sarri non recupera Patric: ha risolto il problema al polpaccio, ma da ieri è fermo per un attacco influenzale. Ha saltato anche la rifinitura, non sarà nemmeno convocato.

FORMELLO – Vecino torna in mediana, Pellegrini favorito su Lazzari e staffetta tra il Taty e Ciro

[themoneytizer id=”99064-6] Rifinitura nel centro sportivo di Formello e poi la partenza per Madrid nel pomeriggio. Maurizio Sarri non potrà contare su Alessio Romagnoli e Patric, torneranno molto pr ...