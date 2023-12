Vaticano | parte delle ceneri può essere deposta in luoghi sacri al defunto

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 12 dicembre 2023) L'Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, a fronte del moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e al fine di dare indicazione sulla destinazioneuna volta scaduti i termini per la loro conservazione, ha presentato due domande al. La prima: è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazionedei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici? La seconda: Si può concedere ad una famiglia di conservare unadi un familiare in un luogo significativo per la storia del? Immediata la risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede: sì in entrambi i casi con l'ok di Papa Francesco.