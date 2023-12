(Di martedì 12 dicembre 2023) La decisione del Dicastero per la dottrina della Fede Il Dicastero per la dottrina della Fede ha deciso: si potrà conservare una minimadelledi un congiunto in unper la storia del. Ciò è possibile a patto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista.

Vaticano: "Ok conservazione parte ceneri in luogo significativo per il defunto"

La decisione del Dicastero per la dottrina della Fede Il Dicastero per la dottrina della Fede ha deciso: si potrà conservare una minima parte delle ceneri di un congiunto in un luogo significativo per ...

Ceneri dei defunti, il Vaticano dà l'ok alla conservazione in luoghi "cari", ma non alla dispersione RaiNews

In casa o in luogo sacro: perché le ceneri dei defunti non vanno disperse Avvenire

Vaticano: "Ok conservazione parte ceneri in luogo significativo per il defunto"

Il Dicastero per la dottrina della Fede ha deciso: si potrà conservare una minima parte delle ceneri di un congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto. Ciò è possibile a patto che ...

Vaticano: sì alle ceneri dei defunti in luoghi del cuore, sì a sepolture comuni

Il Vaticano cambia parere: le ceneri di un defunto possono essere deposte in "un luogo sacro" anche comune, come accade per gli ossari e in parte, possono essere sepolte in un luogo caro al defunto. L ...