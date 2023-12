Vannacci | “Troppi gay in tv | me li trovo sempre davanti”

Leggi su biccy

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il generale Robertofra le pagine de Il Fatto Quotidiano è tornato a parlare del mondo LGBT+ e ovviamente non lo ha fatto nel migliore dei modi. Lo ha fatto attaccando direttamente Netflix e la tv che “infila gay” in ogni produzione indispettendolo e non poco. “Perché Netflix non approva rappresentazioni se al suo interno non ci sono omosessuali? Io ho amici omosessuali ma sono pochissimi, perché quando accendo la tv devotrovarmeli? Perché la Disney modifica i suoi cartoni animati e finanzia i gay pride? Vogliamo estinguerci? La procreazione sarà affidata alle provette?”. Non contento, Robertoha parlato di percentuali e statistiche. “Ho preso i dati da siti che ne vanno fieri. Sostengono che in prima serata il mondo non-etero è rappresentato dal 22% che contrasta col fatto che nella ...