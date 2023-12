(Di martedì 12 dicembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 12, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita”. “Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in L'articolodi12: Mt 18,12-14proviene da La Luce di Maria.

News su Vangelo di oggi 12 Dicembre 2023: Mt 18,12-14 | Video commento

Davanti agli occhi di Dio ognuno di noi vale come se fosse tutto

E perché mai dovrebbe farlo Verrebbe da rispondere così alla provocazione lanciata dal Signore nella pagina deldi. In fondo l'1% non è una grande perdita. Eppure il Signore non ragiona ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 11 Dicembre 2023 - Cerco il Tuo volto

Il Vangelo di oggi, domenica 10 Dicembre 2023 Seconda d’Avvento ATNews

Davanti agli occhi di Dio ognuno di noi vale come se fosse tutto

E perché mai dovrebbe farlo Verrebbe da rispondere così alla provocazione lanciata dal Signore nella pagina del Vangelo di oggi. In fondo l’1% non è una grande perdita. Eppure il Signore non ragiona ...

A 30 anni dal martirio e 10 dalla beatificazione di Don Pino Puglisi. La presentazione a Roma di “La voce del sangue”

Don Pino Puglisi, un sacerdote che «ha testimoniato con la splendida realtà della sua vita sacerdotale e con il sacrificio del sangue» (Card. De Giorgi).