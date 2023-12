Va in banca e fa una scoperta choc | “Lei non ha nulla sul conto | anzi lei risulta morta”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 La polizia spagnola ha scoperto un incredibile giro di truffe che colpiva soprattutto personeane. La frode è stata, quasi inconsapevolmente, da una donna di nome Maria, un’83enne catalana che si era presentata in filiale per chiedere l’estratto. La dipendente, al momento della verifica, è rimasta a bocca aperta quando ha letto la nota sul display: “Per noi lei èda 4 anni – ha rivelato – e i suoi eredi hanno incassato tutto”. L’avvio dell’indagine La polizia ha subito avviato le indagini pensando ad una truffa, che in effetti aveva coinvolto altri 6ani. Grazie ad un testamento molto dettagliato nei minimi particolari presentato alla Caixabank, Maria era stata dichiarata defunta e i documenti erano talmente simili a quelli reali ...