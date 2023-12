Usa | Nikki Haley stravincerebbe su Biden | i repubblicani pronti a disarcionare Trump?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 dicembre 2023) A poco meno di un anno dalle elezioni presidenziali negli Usa, sale la preoccupazione di vasti strati della società americana sulla qualità dei candidati alla Casa Bianca. Come già emerso nelle scorse settimane, diversi sondaggi testimoniano come non piaccia all’opinione pubblica l’età avanzata del presidente uscente, Joe(81 anni), in corsa per il secondo mandato. Ma neppure quella di Donald(77 anni). A buona parte della classe dirigente, imprenditoriale e politica, non piace inoltre chepossa sconfiggere il suo avversario e tornare al potere. Il tycoon di New York, sotto processo per l’assalto di migliaia di suoi sostenitori al Campidoglio di Washington, sede del Congresso, il 6 gennaio 2021, è tutt’altro che un’anatra zoppa. E ormai si è consolidata la convinzione che consarà testa a testa ...