Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 12 12 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) No vabbè scusate ma l’unica cosa che mi è rimasta impressa dellaodierna diè Marcello Messina che al 3545649849 intervento non richiesto di Cristina Tenuta si è trasformato in George Leonard (qui potete capire solo se siete vecchi/appassionati di Grande Fratello/appassionati soprattutto di Mai dire Grande Fratello) e se ne è uscito con: “Meglio un giorno da Marcello che cento da Cristina“ Io sto ancora ridendo perché in quel momento mi sono sentita rappresentata, la pienezza di Marcello nei confronti di Cristina ha reso giustizia all’insofferenza che penso accomuni ormai gran parte del pubblicoedonniano nei confronti della dama romana. No, davvero, è una cosa insopportabile e insostenibile, ma noi per quale caspita di ragione dobbiamo purgarci OGNI SANTA VOLTA i giudizi di sta tizia che ...