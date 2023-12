Uomini e Donne Anticipazioni | Cocente Delusione per Roberta di Padua!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Continuano senza sosta le registrazioni di, l’ultima delle quali ha vistoDi Padua ricevere unada Alessandro Vicinanza. Il cavaliere di Salerno sarebbe interessato ad un”altra dama. Sembra ripetersi la stessa storia accaduta un anno fa, quandovenne piantata in asso a causa di Ida. Proprio la Platano in questa registrazione, si è inalberata parecchio con due dei suoi corteggiatori. Per quale motivo? Ecco tutti i dettagli su ciò che è successo in studio! Alessandro delude: ecco il motivo Poche ore fa si tenuta una nuova registrazione didove Alessandro ehanno confermato di essersi visti a Salerno. Hanno di fatto confermato la segnalazione ...