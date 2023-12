Una provincia migliore per tutti e tutte | Nadia Marra | “Seguiremo con attenzione l’operato del nuovo Consiglio”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 dicembre 2023) Caserta. La legge 56 del 2014, attualmente in vigore, che reca la disciplina delle province, definisce le funzioni fondamentali demandate alle province che sono: a) pianificazione territorialele di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambitole, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle stradeli; c) programmazionele della rete scolastica; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territoriole. Nell’ambito di tali ...