Una Lamborghini Urus Performante per la Polizia | la consegna al Viminale con Giorgia Meloni

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un nuovo bolidenella scuderia delladi Stato. È statata oggi, a Roma in piazza del, la nuovaalladi Stato. Una supercar che col suo motore v8 biturbo da 666 cv, garantisce una accelerazione da 0 a 100km/h in solo 3,3 secondi. Unaper laIl super suv, simbolo della ventennale collaborazione tra l’azienda di Sant’Agata Bolognese e il, entrerà in servizio a partire dal 2024 ed è allestito per il trasporto organi e per i servizi speciali distradale. Laalcon ...