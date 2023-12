(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unaper chiedere giustizia per, ilto e salvato dal Canile di Cava De' Tirreni. Il micetto, scuoiato vivo e preso in cura in condizioni disperate dai veterinari dell'Ambulatorio Asl locale, èdomenica scorsa a pochi giorni dal suo ritrovamento, troppo provato dalle ferite inferte al corpicino martoriato. Ora,

Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

