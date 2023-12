Una fiaccolata pacifica per Leone | il gattino scuoiato vivo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Cava de’ Tirreni, 12 dicembre 2023 – Era stato trovato quattro giorni fa in condizioni disperate,da una mano crudele, poi soccorso dai volontari del canile e ricoverato d’urgenza nell’Ambulatorio Veterinario Asl di Cava de’Tirreni. Ma il, con il corpo troppo martoriato dalle orribili ferite, non ce l’ha fatta ed è morto. La sua morte, però, non è passata inosservata. Sono gli stessi volontari del canile a muoversi. Dopo averne raccontato le vicende sui social, organizzano una laper chiedere giustizia per l’animaletto maltrattato. L’annuncio in una “locandina anonima, senza loghi, senza firme” perché “è il gatto di tutti” e “se avete sentito sulla pelle il suo stesso dolore”, si legge nel post, “domenica ci ...

Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

per chiedere giustizia per Leone, il gattino torturato e salvato dal Canile di Cava De' Tirreni. Il micetto, scuoiato vivo e preso in cura in condizioni disperate dai veterinari dell'...

"Giustizia per Leone", una fiaccolata per il gattino scuoiato vivo Adnkronos

Ad Angri fiaccolata per Leone, il gatto scuoiato vivo e abbandonato in strada agonizzante Fanpage.it

Orrore ad Angri: gatto scuoiato vivo e lasciato per strada

Grave episodio di crudeltà ad Angri: gatto scuoiato vivo e lasciato per strada. Il canile di Cava de' Tirreni ha promosso una fiaccolata per chiedere 'Giustizia per Leone'.

Angri, fiaccolata per Leone il gattino scuoiato vivo

La comunità di Angri ha organizzato una fiaccolata per Leone, gattino scuoiato vivo. I cittadini chiedono giustizia ...