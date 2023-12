Un Professore 2 | anticipazioni quinta puntata di giovedì 14 dicembre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un2 S2 E9 – Leibniz: Rimorsi e Rimpianti - Nina chiede di riottenere la custodia di sua figlia. Nicola chiede a Dante di aiutarlo a convincere Viola a sottoporsi a una visita con un rinomato chirurgo che forse la potrebbe operare. Intenti a sbrigare l’ennesima faccenda losca per conto di Molosso, Simone e Mimmo sono sempre piu? vicini. Mimmo gli confida i propositi criminali di Molosso e Simone, angosciato, racconta tutto a Dante. Dante decide di rivolgersi al “Pantera”, il suo amico poliziotto. Un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola esacerba gli attriti nella la nuova famiglia allargata. Nina invita Manuel a conoscere Lilli, ma i tre sono coinvolti in un incidente. S2 E10 – Orazio: Carpe Diem – Dopo l’incidente, gli assistenti sociali impediscono a Nina di vedere la bambina, spingendo la ragazza a escogitare un piano per fuggire con lei e Manuel. ...