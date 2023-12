Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023: Marina e Roberto pronti a scaricare Ida e a "fuggire" con Tommy!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Unal, in onda dal 18 al 22 dicembre 2023 su Rai3 , come sempre a partire dalle 20.50 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 18 dicembre 2023 ...

Un posto al sole, le anticipazioni del 12 dicembre: continuano le incomprensioni tra Rossella e Riccardo ilmessaggero.it

Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 dicembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Un posto al sole, anticipazioni al 22 dicembre: Diego non sa che Kovalenko non ritornerà

Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 18-22 dicembre rivelano che Diego sarà del tutto ignaro del perfido piano che Marina e Roberto hanno messo a punto alle spalle di Ida Kovalenko. I ...