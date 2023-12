Un missile dello Yemen colpisce una nave norvegese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’attacco allapetroliera Strinda, battente bandiera, è avvenuto intorno alle 22 (ora italiana) a circa 60 miglia nautiche (111 chilometri) a Nord di Bab al-Mandab, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l’Oceano Indiano. Il cacciatorpediniere della marina americana Uss Mason era nelle vicinanze e ha prestato aiuto. Gli Houthi, vicini all’Iran, sono entrati nel conflitto – che si è diffuso in tutto il Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre – attaccando navi lungo rotte marittime vitali e lanciando droni e missili contro lo stesso Israele. Sabato, gli Houthi hanno dichiarato che avrebbero preso di mira tutte le navi dirette in Israele, indipendentemente dalla loro nazionalità, e hanno messo in guardia le compagnie di navigazione internazionali dal trattare con i ...