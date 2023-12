Un esercito di otto milioni di italiani | docenti e personale ata nella giungla delle graduatorie

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Come fare per scalarle? Migliorare il proprio titolo di studio e frequentare corsi di formazione. Servono dagli 8,5 ai 10,5 punti per avere un incarico con contratto a tempo determinato. Vicenza, Cuneo, Varese, Udine, Alessandria, Brescia le province dove è più facile entrare. Al Sud, si punta su Palermo, Catania e Foggia. Ecco i consigli dell'esperto... Una questione che riguarda potenzialmentedi. Sono tuttie rappresentanti delamministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) che, ancora precari, lottano per un posto utile in graduatoria. Utile ovviamente a trovare, secondo un criterio provinciale, una cattedra o, più in generale, un posto di lavoro a scuola: "Sono persone-spiega Domenico Madeo, uno dei massimi esperti del settore- che, ogni anno, vivono con il ...