Un deputato polacco ha spento con un estintore il candelabro di Hannukah

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 dicembre 2023) Grzegorz Braun,e leader del partito dell'estrema destra polacca Konfederacja Korony Polskiej (KKP Confederazione della corona polacca), hacon unil(la menorah) dell'Hanukkah presente all’interno dei corridori del Parlamento (lo Sejm), dove appunto erano in corso le celebrazioni per la famosa festività ebraica. Secondo la stampa locale, Braun avrebbe detto di averlo fatto perché "non può esserci posto per atti di culto talmudico razzista, tribale e selvaggio nel Sejm nel territorio della repubblica di Polonia". Ilavrebbe dato le spiegazioni del suo gesto antisemita dalla tribuna parlamentare. "Io mi sto limitando a ripristinare la normalità, ponendo fine agli atti di trionfalismo satanico, talmudico e razzista, perché questo è il messaggio di queste ...