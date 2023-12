Ultime Notizie Roma del 12-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta a somministrando di un farmaco la donna Triestina di 55 anni affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva che aveva chiesto di accedere al suicidio assistito il decesso avvenuto il 28 novembre a casa sua a Trieste lo rende noto l’associazione Luca Coscioni la donna afferma l’associazione la prima italiana ad aver completato la procedura prevista dalla consulta con la sentenza cappato cosa si senza diretta del Servizio Sanitario Nazionale è la terza persona seguita dell’associazione ad accedere alla morte volontaria assistita in Italia la quinta ad aver avuto il via libera ad agosto anche l’ASL locale aveva dato il via libera alla morte volontaria la guerra in Ucraina Kiev a mettere le speranze di controffensiva non si sono avverate gli Stati Uniti rendono ...