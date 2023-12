Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale mi studio obiettivo cercare consenso avendo come riferimento rispetto di 1,5 gradi di riscaldamento globale l’ho detto il direttore generale della Coop 28 maggio al su Viber in un punto stato in cui ha spiegato che la botta di cosa ieri dal Presidente al diabete è una base dei colloqui fra le 197 parti per l’Unione Europea il testo va valutato nell’insieme aggiunto al suo Heidi e non guardando alle singole parole andiamo in medioriente gazze rimangono solo un 18° parzialmente funzionanti sui 36 disponibili lo riferisce un funzionario dell’organizzazione Mondiale della sanità come riporta il sito Reuter in soli 66 giorni sistema sanitario è passato da ospedali funzionanti a 11 ospedali parzialmente funzionanti 1 nel nord 10 nel sud ha dichiarato Richard Jackson rappresentante dello MS per i territori ...