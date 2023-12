Ultime Notizie Roma del 12-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano essere in apertura a mentre gli scontri continuano senza sosta Israele di Chiara l’uccisione dei turni degli ostaggi di Amazon il 7 ottobre scorso ha ucciso 20 ostaggi italiani in cattività Agata ha detto il portavoce del Governo italiano nel briefing quotidiano con la stampa distanza Gazzo sarebbero 137 di questi 117 Sono maschi 20 femmine 126 Sono cittadini israeliani 11 stranieri 10 del totale hanno 75 anni ci sono anche due bambini a Massa sottolineato continua di tenere i cadaveri degli stati uccisi intanto ho inviato speciale lusso per il medioriente Bogdan non ha avuto colloqui con diverse fazioni palestinesi tra qui a Massa l’esigenza di una cessazione delle ostilità di un immediato rilascio dei risultati anche loro non interviene chiedere ...