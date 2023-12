Ultima Generazione | la prepotenza senza limite degli eco-esaltati | sono 4 gatti e bloccano 4 ponti di Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ci risiamo. Non c’è tregua alle incursioni diche anche questa mattina, per il secondo giorno consecutivo, hanno bloccato auto e mezzi pubblici, congestionato il traffico e esasperato automobilisti e pedoni con il loro ennesimo raid. Un blitz che, stavolta, ha inscenato la protesta presidiando ben quattrodella capitale: da ponte Vittorio Emanuele II a ponte Cavour, passando per Ponte Principe Amedeo Aosta e Ponte Umberto I. Tutti snodi fondamentali per la circolazione in centro. Perché non c’è fine al caos e non c’è tregua sulla protesta: ma una lunga sosta provocata dall’ingorgo…, dopo fiumi e navigli,diPer gli adepti del rito eco-vandalico – compresi ovviamente i nove seguaci ...