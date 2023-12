Ue | il Premio Sacharov 2023 a Mahsa Amini e alle manifestanti iraniane

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha conferito ilper la libertà di pensieroa Jinae al movimento “Donna, vita e libertà” in Iran.A ritirare il, Saleh Nikbakht, accademico e avvocato che rappresenta la famiglia di Jina, Afsoon Najafi e Mersedeh Shahinkar, militanti del movimento in difesa dei diritti delle donneche hanno lasciato l'Iran nel.“Ilper la libertà di pensiero di quest'anno, assegnato a Jina Mashae al movimento Donna, Vita, Libertà – ha detto in apertura della cerimonia di premiazione la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola – è un ...