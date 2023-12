(Di martedì 12 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre devono tornare alla vittoria per evitare di scivolare in zona retrocessione.vssi giocherà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani non vincono da cinque turni durante i quali hanno raccolto due punti, scivolando così al terz’ultimo posto. La squadra di Cioffi ha bisogno di rialzarsi subito per evitare di vivere una stagione inedita rispetto agli anni passati Leggermente meglio stanno gli emiliani che, però, si trovano stanno trovando molte difficoltà. La squadra di Dionisi è al quindicesimo posto e soprattutto è reduce da due sconfitte consecutive. Servono ora punti pesanti per non farsi risucchiare da chi sta dietro LE ...

News su Udinese vs Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla

Inter, una vittoria "Real" con il turnover d'Europa per evitare i mostri

Non sarà una partita semplice, perché a parte il(l'unica che l'ha battuto) i baschi sono ... Bastoni, rientrato contro l', stavolta andrà in panchina. Meglio non esagerare. Per Bisseck, ...

“BIMBI IN CAMPO” | UDINESE - SASSUOLO < Tifosi < News Udinese Calcio

Messaggero Veneto: Udinese, ritiro anticipato pre Sassuolo Udinese Blog

Cagliari, un gol pazzesco in pieno recupero di Pavoletti cambia volto alla gara col Sassuolo e non solo…

Contro il Sassuolo gara subito in salita per il vantaggio ospite poi in pieno recupero, come contro il Frosinone due gol che valgono la vittoria ...

Impresa del Cagliari, Sassuolo battuto in rimonta 2-1

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari compie l’impresa e batte per 2-1 in rimonta in casa il Sassuolo trovando i due gol della vittoria in pieno recupero. Sono Lapadula e Pavoletti […] ...