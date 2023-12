Ucraina | Tusk | ' Polonia chiederà piena mobilitazione Occidente'

(Di martedì 12 dicembre 2023) Varsavia, 12 dic. (Adnkronos) - Il neoeletto primo ministro polacco Donaldha dichiarato che laa voce alta e con decisione ladel mondo libero, del mondo occidentale, per aiutare l'in questa guerra”. L'elezione diha segnato la fine di otto anni di governo del Pis, durante i quali laè stata criticata per la sua deriva verso una democrazia illiberale e ha visto crescere sempre più le tensioni con la Ue.ha promesso di invertire questa tendenza, cercando di porre fine all'isolamento dellanell'Unione Europea e riaffermando al contempo l'impegno del paese nei confronti dell'

