Ucraina | summit Ue difficile su allargamento | l’Ungheria frena

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si prospetta un Consiglio Europeo “” sull’avvio dei colloqui di adesione all’Ue dell’. Ilè previsto per giovedì e venerdì prossimo: i tempi sono già stati ‘stiracchiati’ al massimo, poiché gli arrivi dei leader sono previsti a partire dalle 8.30 di giovedì mattina, dato che saranno tutti o quasi già a Bruxelles, per via del vertice sui Balcani Occidentali che prenderà il via mercoledì pomeriggio. Il problema è il veto annunciato dalcon una lettera a Charles Michel del premier Viktor Orban, che ha chiesto di non mettere il temain agenda, dato che la mancanza di consenso “porterà inevitabilmente al fallimento” del vertice. Un alto funzionario Ue pronostica unche si protrarrà nel weekend: “Parliamo di soldi, di ...