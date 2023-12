Ucraina | attacco hacker contro la principale società di telecomunicazioni e una delle maggiori banche | “È atto di guerra russo”

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ladi(Kyivstar) e unadi Kiev (Monobank) hanno subito un “massiccio”. Kyivstar, il più grande operatore di telefonia in– dopo che gli abbonati si erano lamentati di interruzioni della rete e di internet – ha riferito di aver subito un potente. Secondo l’amministratore delegato del gruppo, Oleksandre Komarov si tratta di undi “” da parte della Russia che ha paralizzato la rete e “parzialmente distrutto” l’infrastruttura informatica. “Stiamo parlando di unache non si sta svolgendo solo sul campo di battaglia, ma anche nello spazio ...

