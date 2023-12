Uccisi nel sonno | attentato degli affiliati ai talebani in Pakistan

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Almeno 23 persone sono state in unsuicida in una base militare nel nord ovest del. Lo ha reso noto un funzionario locale che ha chiesto l'anonimato. L'attacco è stato rivendicato da militantiaipachistani. L'è avvenuto la scorsa notte nel distretto di Dera Ismail Khan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine con l'Afghanistan. Si tratta di una zona in cui gli attacchi si sono moltiplicati negli ultimi mesi. Molte delle vittime "sono state uccise nel" dunque resta da accertare "se sono tutti militari", ha riferito il funzionario aggiungendo che almeno 27 persone sono rimaste ferite. L'attacco è stato rivendicato dai militanti di Tehreek-e-Jjihad(TJP), un nuovo gruppo affiliato ai ...