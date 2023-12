Ubriaco | spacca il finestrino dell’auto “perché la moglie guida male” | in manette per resistenza

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fara Gera d’Adda. Un’auto ferma a bordo strada con le quattro frecce accese, una donna con un bambino in lacrime per mano, un uomoche urlava vicino a loro. Questa è la scena che i carabinieri della stazione di Verdello si sono trovati davanti quando hanno raggiunto via Bergamo, a Fara Gera d’Adda, chiamati da un uomo che aveva composto il 112. La donna, spaventata, ha raccontato che aveva appena litigato con il marito e che lui, in preda ai fumi dell’alcol, avevato con un pugno il. Poi, mentre la vettura era in marcia, lui aveva sfilato le chiavi dal cruscotto facendola fermare. Dato che l’uomo, B.A., ucraino di 31 anni, non si calmava, i carabinieri si sono frapposti tra i due ricevendo in cambio spintoni e offese. Così i militari lo hanno arrestato per...