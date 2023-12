(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) –, piattaforma nota per lo streaming in diretta, ha recentementeto undell’anno, evidenziando il coinvolgimento e il contributo della sua community, composta da milioni di utenti. Nelha introdotto nuovi dati nel suo riepilogo annuale, offrendo una panoramica più dettagliata dell’interazione trae spettatori. Secondo i dati di, nelsi sono aggiunti 502.264 nuovial programma di affiliazione, permettendo loro di monetizzare i propri contenuti e di accrescere la propria base di follower. Inoltre, più di 6.000sono entrati nel programma di partnership. Rachel Delfin, Chief Marketing Officer di ...

Moggi attacca De Laurentiis: "Preferisce arrivare quarto che vincere, così non paga i premi dei giocatori"

...e Cristiano Giuntoli" Napoli 16/03/2023 - riunione comitato di ordine e sicurezza/ foto ... Aurelio De Laurentiis, in diretta su. Il patron azzurro, in occasione della cerimonia per il ...

Twitch pubblica il suo recap del 2023 - News Console-Tribe

Twitch pubblica il resoconto 2023, pù di mezzo milione di streamer affiliati Adnkronos

Twitch pubblica il resoconto 2023, pù di mezzo milione di streamer affiliati

(Adnkronos) - Twitch, piattaforma nota per lo streaming in diretta, ha recentemente pubblicato un resoconto dell'anno 2023, evidenziando il coinvolgimento e il contributo della sua community, composta ...

Il weekend dei licei occupati a Roma tra attualità, partite in streaming, spritz e braciolate

Gli studenti non mollano la presa e continuano il presidio delle scuole occupate. Intanto l'ondata di occupazioni prosegue: questa mattina altri tre licei sono stati presi di assalto dagli studenti.