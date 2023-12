Tuttosport – Cherubini e Chiellini a Gedda C’è anche Nedved

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 dicembre 2023) 2023-12-12 10:32:15 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Sono circa 1.500, in rappresentanza di oltre 70 nazioni mondiali, i partecipanti al magniloquente “World Football Summit Asia” che comincerà stamattina presso l’Hotel Hilton (sulla Corniche prospiciente il Mar Rosso) della briosa, seconda città dell’Arabia Saudita dopo la capitale Riyad. Un vertice planetario che scatterà in concomitanza della 21ª edizione della Coppa del Mondo per Club della FIFA: in serata al King Abdullah Sports City Stadium dila prima eliminatoria fra i campioni sauditi nonché padroni di casa dell’Al Ittihad di Benzema contro i vincitori della Champions League d’Oceania, i neozelandesi dell’Auckland City. Arabia “pigliatutto” Un evento straordinario e storico che riunirà in questa “due giorni” difigure influenti dell’industria ...