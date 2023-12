Tutti pazzi per il rugby! Open Day del Corciano Rugby Club

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Eventi come questo danno la possibilità di conoscere e scoprire uno degli sport più affascinanti e praticati al mondo”. Così l’assessore comunale allo sport Francesco Cocilovo introduce l’Day delche si terrà sabato 16 dicembre a partire dalle 10:00 al Campo dei Tigli di San Mariano. La proposta è rivolta alle famiglie dei ragazzi della scuola elementare che nel mese di ottobre e novembre hanno conosciuto l’offerta di attività motoria con la palla ovale della società e che ora verrà mostrata sul campo, sua sede naturale. “Ilè considerato da molti lo sport di squadra per eccellenza – ha aggiunto l’assessore – perché supporta gli atleti a livello fisico ma soprattutto a livello caratteriale in quanto aiuta a socializzare e a trasmettere quelli che sono i veri valori ...