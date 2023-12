Tutti assolti; il crac di Mps non è colpa di nessuno

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ieri si è conclusa una storia di scandali e processi durata 13 anni. Ildi Mps non sarebbe dunquedi. I giudici di Milano hanno infatti assolto Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici di Mps, oltre a Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale, e la banca stessa, nel processo per falso in bilancio e aggiotaggio sul filone delle indagini che riguarda la contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria tra il 2012 e il 2015. Il giudizio di ieri, scontato per molti analisti, arriva dopo l'assoluzione dell’11 ottobre, da parte della Corte di Cassazione degli imputati del processo principale sulla contabilizzazione dei due derivati dal 2009 al 2011. Assoluzione che oltre ad aver respinto risarcimenti da parte delle più di 2.000 parti civili, ha anche evidenziato una spaccatura all’interno della ...